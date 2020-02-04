Морские пехотинцы Черноморского флота РФ провели тренировку по погрузке личного состава и техники на большой десантный корабль.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

В рамках основного мероприятия боевой подготовки морпехи совершили марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район, после чего совершили погрузку техники и личного состава на БДК.

В твиндек «Саратова» погрузились более 40 единиц военной техники и порядка 400 военнослужащих.