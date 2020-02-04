Оккупанты отработали погрузку на десантный корабль
|11:30 14.02.2020
|Крым
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ провели тренировку по погрузке личного состава и техники на большой десантный корабль.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
В рамках основного мероприятия боевой подготовки морпехи совершили марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район, после чего совершили погрузку техники и личного состава на БДК.
В твиндек «Саратова» погрузились более 40 единиц военной техники и порядка 400 военнослужащих.
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