Оккупанты отработали погрузку на десантный корабль

11:30 14.02.2020   Крым

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ провели тренировку по погрузке личного состава и техники на большой десантный корабль.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

В рамках основного мероприятия боевой подготовки морпехи совершили марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район, после чего совершили погрузку техники и личного состава на БДК.

В твиндек «Саратова» погрузились более 40 единиц военной техники и порядка 400 военнослужащих. 



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