Засудженого кримчанина Каракашева тримають у жорстких умовах - правозахисники

11:15 14.02.2020   Крым

Кримський активіст Євген Каракашев, засуджений за публікацію в соцмережі та коментар у чаті, утримується в камері із вкрай суворим режимом.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ), передає Укрінформ.

"Кримський активіст Євген Каракашев, засуджений до шести років позбавлення волі за публікацію відео в соцмережі та коментар у чаті, вже 4 місяці перебуває в єдиному приміщенні камерного типу (ЄПКТ) колонії №1 Кабардино-Балкарії (РФ)", - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, Каракашева помістили у суворіші умови на початку листопада за порушення форми одягу. Раніше його з надуманих причин двічі запроторювали до ШІЗО.

"Євгену в ізоляції дуже потрібна підтримка. Захист українця закликає писати активістові листи", - додали правозахисники.

За їхніми даними, Євген почав отримувати листи підтримки з України і Росії, а нещодавно - і з Фінляндії. Його рідні дякують усім небайдужим, котрі надають моральну підтримку.

КПГ опублікувала адресу, за якою кримчанин може отримувати листи: РФ, 361424, КБР, Чегемській район, с. Кам'янка, вул. Д.А. Мізієва, 1, Виправна колонія №1 УФСВП Росії по КБР (ФКУ ІК-1), Каракашеву Євгену Віталійовичу, 1978 р.н.

Приміщення камерного типу - відділ виправного органу (в'язниця в колонії) із суворішим режимом, у якому тримають засуджених, переведених у порядку стягнення за злісні порушення. Права людей, що перебувають у ПКТ, значно звужені. Їм не дозволяється брати з собою особисті речі, крім харчових продуктів, рушника, мила, зубного порошку, зубної пасти та щітки, тютюнові виробів і сірників. Протягом шести місяців вони можуть отримувати лише одну посилку або передачу та одну бандероль.

Як повідомлялося, Каракашева затримали в Євпаторії 1 лютого 2018 року. Справу проти нього сфабриковано на підставі листуванні кримчанина в закритій групі VK.

19 квітня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Каракашева до шести років колонії загального режиму за обвинуваченням у "закликах до тероризму" в соцмережі.

15 серпня Верховний суд Росії залишив цей вирок чинним.

7 листопада стало відомо, що Каракашева, який перебуває у виправній колонії №3 Кабардино-Балкарії, на рік помістили в єдине приміщення камерного типу. Тримання у ньому вважається в Росії найсуворішою формою ізоляції "злісних порушників порядку відбування покарання".



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