Дистанційну школу для дітей з окупованого Криму відкриють на Херсонщині
|11:01 14.02.2020
|Крым
Уряд домовився з владою Херсонської області відкрити центр дистанційного навчання для дітей з анексованого Криму.
Про це заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, передає Цензор.Нет із посиланням на "Крим.Реалії".
"У нас вже є домовленість, що ми в Херсоні відкриваємо центр дистанційної освіти для дітей із тимчасово окупованих територій Криму і Севастополя. Він буде на базі одного з ліцеїв. Я вчора доповідала щодо цього президенту", - сказала вона.
За словами міністра, основне завдання - відпрацювати цей пілотний проект успішно для того, щоб масштабувати по всій Україні такі центри дистанційної освіти.
"Там є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, жити в гуртожитку і здавати певні іспити або навчатися", - додала Коляда.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3175647
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