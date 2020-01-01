У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020

10:45 14.02.2020   Грузия

Основною темою конференції, що тривала кілька днів у Тбілісі, стало планування заходів, необхідних для проведення міжнародного навчання. У заході взяли участь і представники командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

У Noble Partner – 2020 братимуть участь п’ять країн НАТО: Велика Британія, Німеччина, Словенія, Туреччина та США. А також країни-партнери Альянсу: Грузія, Україна й Вірменія. Цього року від Вірменії, окрім польового шпиталю, залучатимуть і механізований взвод, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

На конференції піднімалися теми не тільки підвищення рівня готовності та взаємодії між Грузією, США й країнами-партнерами, а й про важливість підтримання безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні. Навчання Noble Partner – 2020 матиме польову та штатну компоненти й включатиме напрями кібербезпеки та інформаційних операцій.

Міжнародні навчання, метою яких є відпрацювання навичок для Сил реагування НАТО, а також поглиблення співпраці й координації спільних дій з військами Альянсу, відбудуться у вересні на полігоні «Вазіані». Загалом до навчань залучать близько трьох тисяч військовослужбовців.

— Як і в минулі роки, Україна братиме участь у багатонаціональному навчанні, — розповідає представник української сторони. — Цього року планується залучити близько ста морських піхотинців. Як показує практика минулих років, наші хлопці на високому рівні репрезентують Україну, адже мають за плечима неабиякий досвід, особливо той, що здобули в районі проведення ООС.

Нагадаємо, що на минулих навчаннях учасники Noble Partner відпрацювали елементи тактичної підготовки за стандартами НАТО, удосконалили навички ведення бойових дій у міській місцевості, виконали штурм із висадкою з гелікоптерів. А також зачищали приміщення, евакуювали пораненого з місця бойових дій, звільняли заручників та переміщали їх до безпечного місця, діяли в обороні в гірській місцевості та знищували умовного противника.



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