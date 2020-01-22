Глава парламенту Естонії Генн Піллуаас назвав Росію "імперією зла" і передбачив їй швидкий кінець через незаконну агресію в інших країнах.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода". При цьому політик відмовився говорити російською, віддавши перевагу рідній естонській, повідомляє OBOZREVATEL.

"Ми завжди засуджували будь-яку агресію і порушення територіальної цілісності і незалежності інших держав. Так було в 2008 році, коли відбувся напад на Грузію, так було в 2014-му – з Кримом і агресією на сході України. Треба відзначити, що в цьому плані у нас у парламенті повний консенсус – тобто, є питання, за якими наші думки різні, але тут ми єдині", – розповів він.

Піллуаас заявив, що не розуміє європейських політиків, які закликають до діалогу з Росією.

"Вони забувають, хто винен у всій цій ситуації, вони забувають, із чого це все почалося. Вони забувають, що дискусія з Росією ведеться весь час, просто всі ці дискусії з Росією не призводять до жодних результатів. Єдина мова, яку Росія розуміє, – це тверда, впевнена мова, яка не допускає жодних компромісів", – наголосив глава парламенту.

Піллуаас провів паралелі між Естонією, яка 50 років чекала своєї незалежності і все ще не забрала всі свої землі у Росії, і Україною.

"Зараз ми чекаємо, поки в Росії з'явиться демократичний уряд, який дійсно буде в добросусідських відносинах, в партнерських відносинах. Коли це станеться – невідомо. Я думаю, що ситуація з Кримом схожа на нашу. Безумовно, Росія не погодиться добровільно віддати ці території. Але Україна буде жити довго, вона буде жити набагато довше, ніж ці "імперії зла". Я думаю, що ми всі свого дочекаємося", – додав він.

Політик підсумував, що Естонія "завжди буде заступатися за Україну і підтримувати її".

Як повідомлялося раніше, раніше Піллуаас заявив, що Естонія відмовляється від ратифікації договору про державний кордон із Росією, за яким Кремль офіційно отримає історичні землі республіки в Ленінградській і Псковській областях. Він пообіцяв продовжити боротьбу.