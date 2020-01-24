США обговорять у Мюнхені агресію Росії проти Україні – Держдеп
|10:15 14.02.2020
|Украина
Виконуючий обов’язки помічника держсекретаря США по Європі і Євразії Філіп Рікер обговорить тему агресії Росії проти України під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Про це йдеться в прес-релізі Держдепартаменту в четвер, передає УНН.
Зазначається, що Рікер на конференції з безпеки буде, зокрема, обговорювати виклик, кинутий Росією до НАТО.
“Перебуваючи в Мюнхені, посол Рікер проведе двосторонні зустрічі з ключовими союзниками і партнерами для обговорення координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії агресії Росії проти України”, — йдеться в прес-релізі.
Слід зазначити, що держсекретар США Майк Помпео також візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.
Зокрема, зі сторони України участь братиме президент Володимир Зеленський, який також сьогодні буде присутній на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
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