Загороднюк розповів про хід переговорів з НАТО

10:01 14.02.2020   Украина

Україна продовжує переговори з НАТО щодо приєднання до програми Партнерства розширених можливостей, яка може відкрити для ЗСУ нові шляхи до опанування стандартами альянсу.

Про це у Брюсселі на зустрічі з журналістами за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Статус партнера з розширеними можливостями – це було центральне питання в усіх наших перемовинах. Ми подали заявку на програму ЕОР (Enhanced Opportunity Partners). Цю заявку ми подавали ще у 2016 році, і місяць тому ще раз її підтвердили. Це була перша зустріч після такого підтвердження, тому ми говорили про шлях до цього статусу, про ймовірні перешкоди і про те, якими є очікування від країн-партнерів", - розповів Загороднюк.

За його словами, на багатосторонніх зустрічах значна кількість країн НАТО заявили, що підтримують таку участь України.

“Деякі зауважили, що підтримують з урахуванням впровадження реформ, з деякими ще будемо працювати", - додав міністр оборони.

Він нагадав, що в EOP є низка переваг, вигідних для України, адже ця програма може значно підвищити інтенсивність реформ та спростити шлях до поставлених цілей у досягненні взаємосумісності з військовими підрозділами країн-членів НАТО.

Як повідомлялося, Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника Партнерства розширених можливостей.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба пояснював, що в рамках такого партнерства наша країна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО - Україна. Крім того, ця програма передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та можливість для представників країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі або в структурах Альянсу.

За словами Кулеби, програма розширених можливостей не є заміною Плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ), якого прагне Україна.



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