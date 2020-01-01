Почалися перевірки. У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода запідозрили у «пропаганді наркотиків»

09:45 14.02.2020   Россия

Начальник антинаркотичного главку МВС Росії Андрій Храпов заявив, що матеріали BBC, Радіо Свобода та Медуза, перевіряються на предмет пропаганди наркотиків і залучення в незаконний обіг речовин.

Про це повідомляє Інтерфакс, передає НВ.

Напередодні глава комісії Держдуми з розслідування фактів іноземного втручання у внутрішні справи РФ Василь Піскарьов назвав ці три ЗМІ серед іноземних організацій, які нібито "проводять діяльність по легалізації наркоспоживання" в Росії.

За його словами, "близько десяти НУО, визнаних небажаними в РФ, з-за кордону проводять діяльність по легалізації наркоспоживання".

Він назвав в числі цих організацій Національний фонд підтримки демократії, Міжнародний республіканський інститут, Національний демократичний інститут, Атлантичну раду, фонд Відкрите суспільство (всі США), Відкрита Росія (Англія), Людина в біді (Чехія).

У цей список також потрапили три найбільших медіа-холдинги, - Медуза (Латвія), ВВС (Велика Британія), Радіо Свобода (США).

Піскарьов вважає неприпустимою діяльність даних організацій, зокрема, через схилення "до масових заворушень в цілях боротьби за легалізацію наркотиків", нібито публікацію матеріалів про способи ухилення від відповідальності за легалізацію наркотиків, а також нібито пропаганду лікування наркозалежності метадоном. 



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