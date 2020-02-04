Денісова просить Москалькову встановити, де перебувають засуджені в Росії кримчани

09:01 14.02.2020   Крым

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку з етапуванням у невідомому напрямку засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих.

Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Главком.

«Звертаюся до Тетяни Москалькової терміново вжити заходів для встановлення місця перебування громадян України, адже адвокату і рідним не повідомили, куди саме етапують наших співгромадян», – повідомила Денісова.

Засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» Узеїра і Теймура Абдуллаєвих, які перебували в російському СІЗО, етапували в невідомому напрямку.

Про це розповів адвокат Едем Семедляєв.

Мати засуджених Діляра Абдуллаєва також повідомила, що Теймура й Узеїра відправили 10 лютого вночі з СІЗО-2 російського Таганрога по етапу в невідомому напрямку.

Раніше омбудсмен України Людмила Денісова повідомила, що звернулася до своєї колеги в Росії Тетяни Москалькової з вимогою звернути увагу на умови тримання ув'язненого в ростовському СІЗО кримчанина Теймура Абдуллаєва.

Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув'язнення для кримчан зменшили на 6 місяців.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адмініністратівний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам цієї справи у червні 2019 року.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цим вироком і закликало посилити санкційний тиск на Росію. 



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