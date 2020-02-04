Глава держави зустрівся з командою Представництва Президента в АР Крим

08:45 14.02.2020   Крым

Володимир Зеленський обговорив з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем та його заступницями Дар’єю Свиридовою та Тамілою Ташевою нагальні проблеми українців з окупованого півострова.

На початку зустрічі Глава держави попросив керівників Представництва в АР Крим проінформувати, яку допомогу він як Президент може надати в поточній роботі. Володимир Зеленський зауважив, що хотів би отримувати інформацію щодо ситуації на Кримському півострові безпосередньо від людей, які там перебувають, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента Украины. 

«Якщо не своїми очима, то очима людей, які живуть у Криму. Щоб вони давали нам інформацію і щоб ми могли через вас її отримувати», – сказав він.

Президент України повідомив, що у Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців з Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар. Відповідних домовленостей досягнуто під час його зустрічі з Президентом Туреччини.

«Ми хочемо побудувати таке містечко. Цього року ми маємо почати це робити. З вашого боку потрібні комунікація та контроль», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом буде створено спеціальний хаб з розвиненою інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ, побудовано якісні дороги та забезпечено транспортне сполучення.

«Моя ідея в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїздиш, а тут – «місто-сад». Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки», – зазначив Президент і закликав Антона Кориневича стати рушієм цього проекту.

Володимир Зеленський також зробив акцент на важливості реалізації програми, яка спрощує процедуру навчання дітей з окупованих територій в українських закладах вищої освіти.

«Щоб одразу на КПВВ вони отримували всі документи та знали про можливість вступити до будь-якого вишу», – зазначив Глава держави.

Представник Президента повідомив, що 12 лютого на КПВВ «Чонгар» відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини за участю мешканців півострова. Під час цієї зустрічі кримчани розповіли про порушення їхніх прав у Криму, а також про важливість безперешкодного доступу до якісних медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг.

Антон Кориневич подякував Володимиру Зеленському за увагу до діяльності Представництва в АР Крим та наголосив на важливості подальшої спільної роботи щодо проблематики окупованих територій, «щоб Крим постійно був на порядку денному».

Крім того, Антон Кориневич просив Президента сприяти пришвидшенню доопрацювання законопроекту щодо захисту політичних в’язнів, представив бачення концепції перехідного правосуддя та наголосив на важливості підтримки кримськотатарського народу.

Володимир Зеленський підтримав пропозицію про створення спеціального фонду, який надаватиме талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання, представлення нашої держави на міжнародних майданчиках.

«Це виключно гуманітарна ініціатива. Вона покаже, що ця держава їх чекає, що Україна – справді Європа та свобода», – заявив Антон Кориневич.



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