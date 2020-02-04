Міністр Кабміну Дмитро Дубілет запропонував за допомогою супутника порахувати кількість населення в анексованому Криму та на непідконтрольному Україні Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо», повідомляє Громадське.

За словами міністра, вчора він зустрічався з представниками ООН, які допомагатимуть із проєктом супутникової зйомки. Дубілет зазначив, що схожий проєкт проводили в Афганістані, де влада не контролює частину територій.

«Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення. Але поки що я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях», — зазначив Дубілет.

Він також розповів, що в уряді немає консолідованого рішення, як має відбуватись перепис населення в Україні. Дубілет сподівається, що протягом 1-2 місяців у Кабміні завершать своє дослідження та зроблять оцінку по окремих населених пунктах і зрозуміють, наскільки воно точне.

«Ми зараз граємось з думкою, чи можна зробити перепис населення таким чином, щоб не просто отримати якусь загальну інформацію, а можливо схрестити це або з видачею id-карток, або з видачею ЕЦП, аби люди отримали інструменти, з допомогою яких користуватимуться електронними послугами», — зазначив міністр.