Дубілет пропонує порахувати населення в анексованому Криму та на окупованому Донбасі за допомогою супутника

08:30 14.02.2020   Крым

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет запропонував за допомогою супутника порахувати кількість населення в анексованому Криму та на непідконтрольному Україні Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо», повідомляє Громадське.

За словами міністра, вчора він зустрічався з представниками ООН, які допомагатимуть із проєктом супутникової зйомки. Дубілет зазначив, що схожий проєкт проводили в Афганістані, де влада не контролює частину територій.

«Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення. Але поки що я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях», — зазначив Дубілет.

Він також розповів, що в уряді немає консолідованого рішення, як має відбуватись перепис населення в Україні. Дубілет сподівається, що протягом 1-2 місяців у Кабміні завершать своє дослідження та зроблять оцінку по окремих населених пунктах і зрозуміють, наскільки воно точне.

«Ми зараз граємось з думкою, чи можна зробити перепис населення таким чином, щоб не просто отримати якусь загальну інформацію, а можливо схрестити це або з видачею id-карток, або з видачею ЕЦП, аби люди отримали інструменти, з допомогою яких користуватимуться електронними послугами», — зазначив міністр. 



Ще на цю тему:

15:15 13.02.2020
Чубаров пропонує запровадити покарання для тих, хто незаконно переселяється в окупований Крим
13:45 13.02.2020
Застройка рядом с Крымской обсерваторией парализует ее работу / Фото
13:01 13.02.2020
Дисидент Софяник просить Зеленського допомогти йому виїхати з окупованого Криму / Фото
17:01 11.02.2020
Оккупанты хотят лишить Куницына звания почетного гражданина Керчи
14:21 11.02.2020
Константин Давыденко, подозреваемый в шпионаже, уже два года находится под стражей
12:30 11.02.2020
Оккупанты приказали "защитить" от террористов оккупированный Крым
08:30 11.02.2020
Бунт в «родной гавани»: оккупанты закрывают предприятия в Керчи, на улицу выбросят сотни людей
15:00 10.02.2020
Экипаж "Норда" останется без судна из-за условий тендера
12:20 10.02.2020
Судоремонтный завод «Южный Севастополь» объявлен банкротом
10:20 10.02.2020
Рождаемость в Севастополе в 2019 году была самой низкой за последние 6 лет
11:15 07.02.2020
Двом бойовикам "самооборони Криму" повідомили про підозру
09:15 07.02.2020
Росія надасть зрадникам України у Криму "почесний" статус
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
Всі новини країни
Россия Россия
09:45 14.02.2020
Почалися перевірки. У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода запідозрили у «пропаганді наркотиків»
21:10 13.02.2020
США ввели санкции против российских оборонных предприятий
14:30 13.02.2020
В России закрывают проект по созданию дизельного двигателя для бронетехники
12:30 13.02.2020
Новороссийский порт возглавил список лучших морских портов России по итогам января
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
Всі новини країни
Украина Украина
10:30 14.02.2020
В країні ЄС передбачили кінець "імперії зла" Путіна: "Україна проживе набагато довше!"
10:15 14.02.2020
США обговорять у Мюнхені агресію Росії проти Україні – Держдеп
10:01 14.02.2020
Загороднюк розповів про хід переговорів з НАТО
09:30 14.02.2020
В Одесу прибуло судно з Китаю, яке викликало переполох через коронавірус
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд