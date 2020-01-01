Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 20 лютого візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляється на сайті МЗС, у четвер, 20 лютого, за ініціативи України Генасамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє УНІАН.

"Дискусія, в якій візьме участь міністр закордонних справ України В.Пристайко, стосуватиметься широкого кола питань російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному та соціальному вимірах", – йдеться у повідомленні.

Також в МЗС зазначили, що вчора, 12 лютого, з'явилась новина про російську ініціативу скликати напередодні цього заходу засідання Ради безпеки ООН для обговорення стану виконання Мінських домовленостей. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що це "очікуваний, традиційний та перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей".

При цьому в МЗС зазначили, що українські дипломати готові до такого сценарію.

«Представники України візьмуть участь в обох заходах. З високих трибун ООН розкажуть світу про зусилля президента та уряду з відновлення миру на Донбасі, зокрема у світлі виконання домовленостей саміту глав держав та урядів країн «нормандського формату» 9 грудня 2019 року: припинення обстрілів, взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення допуску Червоного Хреста на окуповану територію, визначення гуманітарних ділянок розведення військ, покращення соціально-економічного забезпечення населення, інтенсифікації діяльності Місії СММ ОБСЄ тощо», - наголошується у повідомленні.



