Українська армія приєднається до місії НАТО в Іраку – Загороднюк

08:01 14.02.2020   Украина

Українське військо приєднається до місії НАТО в Іраку.

Відповідний документ про співпрацю з альянсом вже підписаний, повідомив в інтерв’ю ТСН міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє УНІАН.

 «Ми чітко заявили, що ми будемо. Вірогідність цього вкрай висока. Всі країни, які мають до цього відношення, заявили, що вони це підтримують. Для нас це стратегічно важливо. Ми зацікавлені у своїй участі в більшій кількості програм з НАТО», – сказав він.

Його речниця зауважила про підписаний документ. За словами Загороднюка, існує домовленість про врегулювання ситуації в Афганістані, однак велику кількість ресурсів перекинуть до Іраку.

«Самі країни НАТО ще не визначились, коли буде відновлена місія в Іраку, тому ми зараз ведемо роботу з визначення конкретних завдань, конкретних обсягів, конкретних людей. Як тільки це буде, ми, звичайно, повідомимо всім», – зазначив міністр.

 Як повідомлялося раніше, протягом 5-9 жовтня 2020 року в Одесі проведуть спільні навчання між учасниками з України й держав-членів НАТО із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні «Непорушна стійкість — 2020».

 



Ще на цю тему:

10:01 14.02.2020
Загороднюк розповів про хід переговорів з НАТО
09:15 14.02.2020
У відносинах України з НАТО відбувся "тектонічний" зсув — Кулеба
19:01 13.02.2020
Союзники по НАТО пообіцяли, що продовжать надавати практичну та політичну підтримку Україні, - Столтенберг
18:15 13.02.2020
Загороднюк повідомив про досягнення готовності до розширеної програми партнерства з НАТО
12:15 13.02.2020
Україна розширить співпрацю з країнами НАТО у форматі "QUINT" - Загороднюк
18:01 11.02.2020
США підтримують надання НАТО Україні Програми розширених можливостей - посол Гатчинсон
16:15 11.02.2020
Міністр оборони України зустрінеться у Брюсселі з колегами з країн НАТО: обговорять реформи
16:01 11.02.2020
Столтенберг вказав Україні найкращий шлях до членства в НАТО
08:45 08.02.2020
Міноборони здійснило першу пробну закупівлю через систему НАТО – Загороднюк
20:01 07.02.2020
МЗС розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні
16:01 05.02.2020
Більшість українців готова підтримати вступ до ЄС та НАТО на референдумі - опитування
15:01 05.02.2020
Уряд схвалив річну національну програму Україна-НАТО
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
Всі новини країни
Россия Россия
09:45 14.02.2020
Почалися перевірки. У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода запідозрили у «пропаганді наркотиків»
21:10 13.02.2020
США ввели санкции против российских оборонных предприятий
14:30 13.02.2020
В России закрывают проект по созданию дизельного двигателя для бронетехники
12:30 13.02.2020
Новороссийский порт возглавил список лучших морских портов России по итогам января
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
Всі новини країни
Украина Украина
10:30 14.02.2020
В країні ЄС передбачили кінець "імперії зла" Путіна: "Україна проживе набагато довше!"
10:15 14.02.2020
США обговорять у Мюнхені агресію Росії проти Україні – Держдеп
10:01 14.02.2020
Загороднюк розповів про хід переговорів з НАТО
09:30 14.02.2020
В Одесу прибуло судно з Китаю, яке викликало переполох через коронавірус
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд