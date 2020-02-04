Українське військо приєднається до місії НАТО в Іраку.

Відповідний документ про співпрацю з альянсом вже підписаний, повідомив в інтерв’ю ТСН міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє УНІАН.

«Ми чітко заявили, що ми будемо. Вірогідність цього вкрай висока. Всі країни, які мають до цього відношення, заявили, що вони це підтримують. Для нас це стратегічно важливо. Ми зацікавлені у своїй участі в більшій кількості програм з НАТО», – сказав він.

Його речниця зауважила про підписаний документ. За словами Загороднюка, існує домовленість про врегулювання ситуації в Афганістані, однак велику кількість ресурсів перекинуть до Іраку.

«Самі країни НАТО ще не визначились, коли буде відновлена місія в Іраку, тому ми зараз ведемо роботу з визначення конкретних завдань, конкретних обсягів, конкретних людей. Як тільки це буде, ми, звичайно, повідомимо всім», – зазначив міністр.

Як повідомлялося раніше, протягом 5-9 жовтня 2020 року в Одесі проведуть спільні навчання між учасниками з України й держав-членів НАТО із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні «Непорушна стійкість — 2020».



