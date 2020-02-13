США ввели санкции против российских оборонных предприятий
|21:10 13.02.2020
|Россия
Соединенные Штаты с 3 февраля ввели ограничительные меры против трех российских предприятий в рамках американского закона о нераспространении оружия массового поражения.
Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг, 13 февраля, в “Федеральном реестре” США, пишет ghall.com.
Речь идет о предприятиях: ВПК “НПО Машиностроения”, Кумертауском авиационном производственном предприятии и КБП имени Шипунова в Туле.
Закон о нераспространении оружия массового поражения касается Сирии, Ирана и КНДР.
Введенные санкции запрещают американским департаментам, министерствам и агентствам закупать или вести переговоры о закупке каких-либо товаров, технологий или услуг этих организаций. Также ведомствам нельзя оказывать помощь этим организациям, а сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи.
Попавшим под санкции организации нельзя закупать в США военное оборудование.
Принятые меры будут действовать в течение двух лет.
Ще на цю тему:
Британія анонсувала зняття частини санкцій з Росії
Завдають шкоди лише власним інтересам. Посольство РФ відреагувало на нові санкції США
Для строительства российских сейсмических судов не хватает оборудования и программного обеспечения
Немецкий бизнес покидает Россию
Якими винятками в санкційному пакеті США проти «Північного потоку-2» може скористатися Кремль – американські експерти