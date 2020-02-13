США ввели санкции против российских оборонных предприятий

21:10 13.02.2020   Россия

Соединенные Штаты с 3 февраля ввели ограничительные меры против трех российских предприятий в рамках американского закона о нераспространении оружия массового поражения. 

Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг, 13 февраля, в “Федеральном реестре” США, пишет ghall.com

Речь идет о предприятиях: ВПК “НПО Машиностроения”, Кумертауском авиационном производственном предприятии и КБП имени Шипунова в Туле. 

Закон о нераспространении оружия массового поражения касается Сирии, Ирана и КНДР. 

Введенные санкции запрещают американским департаментам, министерствам и агентствам закупать или вести переговоры о закупке каких-либо товаров, технологий или услуг этих организаций. Также ведомствам нельзя оказывать помощь этим организациям, а сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. 

Попавшим под санкции организации нельзя закупать в США военное оборудование. 

Принятые меры будут действовать в течение двух лет.



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