С 2022 года нуждающимся севастопольцам будут выдавать продукты
|21:05 13.02.2020
|Севастополь
Оккупационное правительство Севастополя приняло решение выделять продукты для жителей города, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Программа начнет работать с 2022 года, пишет Новый Севастополь.
«С 2022 года город Севастополь приступает к выполнению мероприятий в рамках национального проекта «Демография» – региональный проект «Старшее поколение», – сказал директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко. – Одно предложение дополнительно вводим. Оно касается предоставления новых мер социальной поддержки – обеспечение продуктами отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особенно в зимний период времени».
Он добавил, что перечень продуктов будет утверждён позже, сейчас есть только приблизительное представление о нём. «Это могут быть продукты быстрого приготовления, сублимированные, там будет чай, сахар», – анонсировал директор департамента.
Это же постановление меняет порядок предоставления социальных услуг на дому – делает его более гибким.
В настоящее время в регионе волонтёры предлагают бесплатные обеды людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
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