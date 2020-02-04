Український документальний фільм про анексію Криму виклали в інтернет / Відео

20:30 13.02.2020   Крым

Повнометражний документальний фільм “Крим, як це було” виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms можна подивитися онлайн.

Про це повідомляє Нове українське кіно, пише Укрінформ.

“Повнометражний документальний фільм “Крим, як це було” виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms можна подивитися онлайн. Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про окупацію українського Криму”, - йдеться у повідомленні.

Режисер фільму “Крим, як це було” - Костянтин Кляцкін, оператор — Володимир Усик, режисер монтажу / звукорежисер — Павло Липа, композитор — Роман Вишневський. Продюсер стрічки Олександр Братищенко, виконавчий продюсер — Сергій Малярчук.

У серпні 2016 року фільм переміг у Rivne International Film Festival «Dreams city», у номінації повнометражний документальний фільм. Покази стрічки пройшли в Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії.

В український прокат картина виходила у 2016-му році.

Як повідомляється на сайті фільму "Крим, як це було" в Facebook, ще у вересні 2019 року фільм набрав 412 тисяч переглядів і викликав "феноменальний сплеск зацікавленості з боку ботів".

Стрічку можна подивитися за посиланням.

Фільм "Крим. Як це було" зняли до другої річниці російської анексії півострова. В нього увійшли унікальні кадри документальних свідчень українських військовослужбовців, які під час захоплення Криму російськими військами в 2014 році захищали тут українські військові частини і залишилися вірними присязі.

Міжнародний фестиваль "Місто мрії" (Rivne International Film Festival "Dream City") щорічно проводиться в Рівному.



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