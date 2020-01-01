Сирийские парламентарии признали геноцидом массовое убийство армян Турцией в начале прошлого века.

Парламент Сирии в четверг, 13 февраля, признал убийство до 1,5 миллиона армян в 1915-1917 годах геноцидом со стороны Турции, пишет группа Информационное сопротивление со ссылкой на телеканал Al Arabya.

«Парламент … осуждает и признает геноцид, совершенный против армян Османским государством в начале двадцатого века», — говорится в заявлении парламента.