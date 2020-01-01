Виновниками крупной коммунальной аварии в Симферополе могли стать скандальные турбины Siemens

19:45 13.02.2020   Симферополь

Два крупных микрорайона Симферополя двое суток остаются без тепла.

Авария произошла 11 февраля: сначала отключилась электроэнергия в районе Московского кольца, из-за этого остановилась котельная на улице Фруктовой. Во время перезапуска котельной произошел гидроудар, в результате на теплотрассе случился прорыв, началась утечка, пишут Новости Крыма.

В зону отключения попала большая территория в окрестностях улиц Белы Куна и Ковальной – от гаражных кооперативов №18 и №20 до проспекта Победы, включая три детских сада и школу.

Восстановить отопление обещают 13 февраля до 22 часов.

Между тем, одной из причин отключения электроэнергии, приведшей к столь значительной аварии, называют нестабильную работу газовых турбин, установленных на Симферопольской ТЭЦ.

Это те самые турбины из-за которых в 2017 году разгорелся скандал вокруг компании Siemens.

Напомним, в Siemens считают, что приобретенные у немецкой компании газовые турбины не могли быть использованы для строительства ТЭС в Симферополе и Севастополе. Так как изначально они предназначались для реализации проекта в Краснодарском крае, а доставка оборудования в Крым нарушает санкционный режим ЕС. В то же время, в структурах Ростеха, к которым предъявлял иски Siemens, утверждали, что турбины были приобретены на вторичном рынке и модернизированы в России. Требования немецкой компании не были удовлетворены, суды посчитали, что оснований для ареста турбин нет. Первые блоки новых электростанций, расположенных в Севастополе (Балаклавская) и в Симферополе (Таврическая), были запущены 1 октября 2018 года.



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