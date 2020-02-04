В 2019 году в оккупированном Крыму родилось 19,4 тысяч детей, что на 6% меньше, чем в 2018 году.

Более 80% младенцев родились в официально зарегистрированных семьях. Такие данные приводит пресс-служба Минюста оккупированного Крыма, пишет РИА Новости.

Если в 2018 году на территории Крыма зарегистрировали более 20,5 тыс новорожденных, то прошлогодний показатель снизился до 19,4 тыс.

Специалисты связывают снижение уровня рождаемости с более ответственным подходом молодых людей к созданию семьи и желанием создать "материальную базу".

"По заключениям браков видно, что законными супругами в 2019 году становились крымские мужчины и женщины в основном от 24 до 35 лет, это как раз тот возраст, когда современные парни и девушки стремятся заработать ту или иную материальную базу", - отметила замминистра юстиции оккупированного Крыма Наталья Пельо.

Традиционно наибольшее число новорожденных регистрируют в Симферополе и Симферопольском районе, Евпатории, Ялте и Керчи.

По данным крымских ЗАГСов, чаще всего родители выбирали своим чадам такие имена, как Егор, Артем, Максим, Александр, София, Анна и Мария. Однако встречались и необычные для Крыма имена - Алдижон, Лучезар, Эртугрул, Аттил, Командарт, Ругайа, Рафаэлла, Аполинария, Сайза, Лорелея и другие.