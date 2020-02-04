В Крыму снизилась рождаемость

19:30 13.02.2020   Крым

В 2019 году в оккупированном Крыму родилось 19,4 тысяч детей, что на 6% меньше, чем в 2018 году.

Более 80% младенцев родились в официально зарегистрированных семьях. Такие данные приводит пресс-служба Минюста оккупированного Крыма, пишет РИА Новости

Если в 2018 году на территории Крыма зарегистрировали более 20,5 тыс новорожденных, то прошлогодний показатель снизился до 19,4 тыс. 

Специалисты связывают снижение уровня рождаемости с более ответственным подходом молодых людей к созданию семьи и желанием создать "материальную базу". 

"По заключениям браков видно, что законными супругами в 2019 году становились крымские мужчины и женщины в основном от 24 до 35 лет, это как раз тот возраст, когда современные парни и девушки стремятся заработать ту или иную материальную базу", - отметила замминистра юстиции оккупированного Крыма Наталья Пельо. 

Традиционно наибольшее число новорожденных регистрируют в Симферополе и Симферопольском районе, Евпатории, Ялте и Керчи. 

По данным крымских ЗАГСов, чаще всего родители выбирали своим чадам такие имена, как Егор, Артем, Максим, Александр, София, Анна и Мария. Однако встречались и необычные для Крыма имена - Алдижон, Лучезар, Эртугрул, Аттил, Командарт, Ругайа, Рафаэлла, Аполинария, Сайза, Лорелея и другие.



Ще на цю тему:

20:45 13.02.2020
Україна у МАГАТЕ: Росія захопила ядерні установки в Криму
16:45 13.02.2020
В Ливадийском дворце оккупанты проводят саммит, посвященный Ялтинской конференции 1945 года
16:30 13.02.2020
Чубаров запросив народних депутатів на Марш гідності в окупований Крим
12:01 13.02.2020
Україна ініціювала спецзасідання в ООН, присвячене тимчасово окупованим територіям
09:15 13.02.2020
На першій офіційній зустрічі міністрів оборони України і Туреччини говорили про Крим
19:20 12.02.2020
Оккупированный Крым переходит на ручное управление: строителей гособъектов будет назначать Аксенов
16:40 12.02.2020
Закон про ВЕЗ «Крим» має бути скасований – голова комітету Ради Лубінець
15:00 12.02.2020
У Польщі бажають, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
08:20 12.02.2020
Владелец парка «Тайган» вышел на свободу
08:00 12.02.2020
В порту Севастополя горел сухогруз
19:15 11.02.2020
У Криму померла колишня зв'язкова УПА
17:15 11.02.2020
Ольга Скрипник рассказала о негативных последствия применения положений Закона о СЭЗ «Крым» для физлиц
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 13.02.2020
США ввели санкции против российских оборонных предприятий
14:30 13.02.2020
В России закрывают проект по созданию дизельного двигателя для бронетехники
12:30 13.02.2020
Новороссийский порт возглавил список лучших морских портов России по итогам января
21:00 12.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
Всі новини країни
Украина Украина
21:05 13.02.2020
С 2022 года нуждающимся севастопольцам будут выдавать продукты
20:45 13.02.2020
Україна у МАГАТЕ: Росія захопила ядерні установки в Криму
20:30 13.02.2020
Український документальний фільм про анексію Криму виклали в інтернет / Відео
20:15 13.02.2020
Катер "Бердянськ" був обстріляний з російського вертольота – експертиза / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд