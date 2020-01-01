По данным министерства экономики и устойчивого развития Грузии, в январе 2020 года число международных путешественников в Грузию превысило 633 тысячи.

Это на 19,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пиишет Грузия.Online.

Что касается непосредственно туристических визитов, по информации министерства, рост составил 18,9%.

По данным ведомства, растет количество международных путешественников из стран ЕС. В январе с точки зрения роста отличились: Италия — 133,1%, Польша — 82,9%, Франция — 46,8% и Литва — 43,7%.