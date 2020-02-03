Україна досягла успіху в переході на стандарти НАТО і готова приєднатися до Програми партнерства розширених можливостей.

Таку думку в четвер, 13 лютого, на зустрічі з міністром оборони Канади Харджітом Сінгхом Саджані і генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселі висловив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.

“Наші партери по НАТО знають, що приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) є абсолютним пріоритетом для України. Україна зробила значний прогрес у впровадженні стандартів Альянсу і вже відповідає військовим критеріям для приєднання до Програми. Ми готові і наразі є чудове вікно можливостей”, — цитує його слова пресслужба українського військового відомства. Він також закликав партнерів підтримати це рішення.

Він також акцентував увагу на тому, що приєднання України до Програми є ключовим елементом у посиленні Європейської безпеки та поглибленні співробітництва й партнерства.

“Крім того, Андрій Загороднюк наголосив, що Україні є що запропонувати Альянсу. Серед напрямків Міністр виокремив продовження участі українських військових в операціях під егідою НАТО, обмін досвідом, отриманим під час протистояння російській агресії на Сході України, включаючи гібридну складову, обмін розвідданими, а також забезпечення безпеки в акваторії Чорного моря”, — додали у Міноборони.