В Одессу идет контейнеровоз из Китая: портовые врачи готовят встречу / Фото

17:15 13.02.2020   Одесса

В одесский порт идет трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM URAL, который вышел на линию из китайских портов в начале января 2020 года

27 января контейнеровоз побывал в одном из портов Шри-Ланки, где выяснилось, что шесть членов команды имеют высокую температуру, пишет Думская.

29 января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова: «Мы находимся в постоянном контакте с командой CMA CGM URAL. Все необходимые меры для обеспечения надлежащего медицинского наблюдения были приняты. Международный радиомедицинский центр (CIRM Roma) подтвердил, что весь экипаж здоров».

После этого судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции, а вчера в румынской Констанце. Тем не менее одесская санитарно-карантинная служба одесского порта приведена в повышенную готовность. Завтра, 13 февраля, судно должно встать на 42-й причал порта.

Как рассказал «Думской» главный государственный санитарный врач на водном транспорте Украины Николай Голубятников, капитан контейнеровоза за шесть часов до прибытия в наш порт должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 24.01.2020 № 185, сразу после швартовки на контейнеровозе будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа и другие профилактические меры. В случае выявления больного на судне немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий — больного с подозрением на коронавирус отправят в судовой изолятор или изолятор порта с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а само судно поставят на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий.

Но первым на борт судна — еще в море — поднимется наш одесский лоцман, который должен визуально оценить обстановку на контейнеровозе и принять решение о дальнейших действиях. В случае опасности у него должен быть комплект спецодежды и респиратор.

Фото с сайта Думская



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