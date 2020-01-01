Комітет з прав людини на виїзному засіданні на Херсонщині ухвалив пакет рекомендацій для захисту прав кримчан.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, пише Укрінформ.

“Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин 12 лютого на виїзному засіданні в Херсонській області ухвалив низку рекомендацій уряду, міністерствам та відомствам щодо захисту прав жителів тимчасово окупованого Криму”, - йдеться у повідомленні.

За словами голови комітету Дмитра Лубінця, на засіданні, що відбулося на КПВВ “Чонгар”, комітет схвалив низку рекомендацій до уряду, РНБО, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Мін’юсту, Державної міграційної служби, Міністерства інфраструктури, Мінкульту та МОН.

Серед рекомендацій, зокрема, створення МФО “Рідна Херсонщина”, скасування вільної економічної зони «Крим», створення сервісних центрів з надання всіх видів послуг, спрощення процедури встановлення особи та реєстрації фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях.

Комітет також звернувся до РНБО щодо розгляду питання доступу жителів окупованих територій до українського ТБ через кодування телеканалів.

Як розповів Лубінець, до списку рекомендацій увійшли вимоги організувати регулярне транспортне сполучення між КПВВ та найближчими населеними пунктами, розслідувати факти незаконних поборів на автовокзалі при пункті пропуску через адмінкордон з боку організованої злочинності, відремонтувати дорогу, облаштувати пункти цілодобового надання медичної допомоги, а також створити при Міносвіти робочу групу з вирішення проблемних питань, з якими стикаються жителі тимчасово окупованих територій в цій сфері.

Також Комітет висловив чітку позицію щодо неприпустимості розгляду питання водопостачання до Криму поки півострів залишається анексованим Росією.

“Розраховую, що ці рекомендації негайно будуть взяті в роботу усіма державними установами, до яких вони спрямовані. Разом усі гілки влади повинні максимально повно захистити законні права та інтереси наших громадян, які живуть в умовах окупації. Лише забезпечивши права людей, ми зможемо говорити про справжню реінтеграцію, бо вона починається з людини, а потім вже з території”, - наголосив Лубінець.