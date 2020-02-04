Севастопольский гарнизонный военный суд уволил капитан-лейтенанта с военной службы за совершение грубого дисциплинарного проступка: пьянства на боевой службе, повлекшее за собой агрессию по отношению к сотрудникам военной комендатуры и портрету Владимира Путина.

Об этом говорится в решении гарнизонного суда, пишет ForPost.

Из материалов разбирательства, проведенного в отношении офицера сотрудником военной комендатуры, следует, что в ночь с 29 на 30 июня 2019 года капитан-лейтенант, «совместно со своим подчиненным и иными военнослужащими, находясь на боевой службе за пределами территории Российской Федерации в месте размещения офицерского состава войсковой части, употребил алкогольные напитки и исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянения», а при задержании сотрудниками полиции оказывал неповиновение и вел себя агрессивно.

«В военной комендатуре, проявляя агрессивное поведение, высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации нецензурную брань», – так описано поведение нарушителя в судебном решении.

После изучения всех фактов командиром войсковой части 86155 был составлен протокол о грубом дисциплинарном проступке с предложением «рассмотреть на аттестационной комиссии вопрос о досрочном увольнении с военной службы в запас», а командующий Черноморским флотом с этим предложением согласился.

По информации собственных источников издания, уволенный был офицером-подводником, а инцидент имел место на территории Сирии в Тартусе.

Это решение уже экс-офицер решил оспорить в суде, так как, по его мнению, командованием не были учтены все смягчающие обстоятельства.

В частности, как сообщила в ходе суда сторона защиты, уволенный «воздержаться от употребления алкоголя не смог, так как из-за длительной служебной командировки за пределами территории Российской Федерации, срок которой в последующем был продлен, он находился в подавленном состоянии».

Однако доводы представителей истца о том, что командующий Черноморским флотом при применении к экс-офицеру не учел все смягчающие обстоятельства, суд нашел несостоятельными.

Защитой бывшего офицера была подана апелляция в Южный окружной военный суд, но эта инстанция также признала правомочными действия командира, заместителя командира в/ч, председателя аттестационной комиссии, а также командующего ЧФ РФ, которые привлекались в качестве административного ответчика.