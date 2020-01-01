Для мешканців тимчасово окупованої АР Крим працюватиме консультаційна «гаряча лінія»

18:01 13.02.2020   Крым

Для мешканців тимчасово окупованої АР Крим працюватиме консультаційна «гаряча лінія».

В рамках виїзного засідання Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції на КПВВ «Чонгар» був підписаний Меморандум про співпрацю між Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Херсонською обласною державною адміністрацією.

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда зазначила, що меморандумом передбачено співпрацю за декількома напрямами: створення дистанційного центру освіти для дітей з тимчасово окупованих територій, будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, а також створення «гарячої лінії» для жителів тимчасово окупованого Криму, пише видання "Херсонские вести".

Щодо «гарячої лінії» прокоментував голова облдержадміністрації Юрій Гусєв: «У рамках цього меморандуму ми домовляємося про запуск «гарячої лінії» для консультації людей, які живуть на території тимчасово окупованого Криму. Цей контактний центр з «гарячою лінією» буде працювати й консультувати щодо усіх послуг, які надаються в ЦНАПах та які жителі Криму можуть отримати на території Херсонщини».

Номер безкоштовної «гарячої лінії»: 0(800)50-40-77. 
Номер для дзвінків із-за кордону: +380(552)26-42-34.



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