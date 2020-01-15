На "охрану" объектов культурного наследия в Севастополе за год потратили более 2 млрд рублей

16:15 13.02.2020   Севастополь

Управление охраны объектов культурного наследия оккупированного Севастополя опубликовало отчет о достигнутых значениях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в 2019 году. 

Эта работа обошлась бюджету более чем в 2 млрд рублей, пишет Новый Севастополь.

«Объем финансовых средств, выделяемых в отчётном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) – 2 153 868 тысяч рублей», – указано в отчете.

При этом в 2019 году было проведено 257 контрольных мероприятий. В 18% выявлен ущерб (или угроза его причинения) объектам культурного наследия. Нарушения устранены в 72% таких случаях.

Севнаследие составило 33 протокола об административных нарушениях, наложило штрафов на 131 тысячу рублей (средний размер штрафа составляет 16,4 тысячи рублей), взыскало 165 тысяч рублей (в том числе штрафы за 2017 и 2018 годы).



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