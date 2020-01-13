Севастополь собрал за год более 18 млрд рублей налогов

17:30 13.02.2020   Севастополь

В 2019 году оккупированный Севастополь собрал в консолидированный бюджет РФ более 18 млрд рублей – на 16% больше, чем годом ранее. 

Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС оккупированного города, пишет издание Новый Севастополь.

«За 2019 год в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 18,1 млрд рублей, что на 16% превышает уровень поступлений 2018 года. В бюджет субъекта поступило 12,8 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд выше прошлогодних результатов. В государственные внебюджетные фонды поступило 11,7 млрд рублей страховых взносов», – указано в сообщении.

Прирост поступлений за год составил около 2,4 млрд рублей. Как отмечает пресс-служба, экономические факторы и активизация финансово-хозяйственной деятельности предприятий обеспечили 46% этой суммы.

В 2018 году сбор налоговых поступлений в регионе составил 15,6 млрд рублей.



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