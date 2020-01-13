Севастополь собрал за год более 18 млрд рублей налогов
|17:30 13.02.2020
|Севастополь
В 2019 году оккупированный Севастополь собрал в консолидированный бюджет РФ более 18 млрд рублей – на 16% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС оккупированного города, пишет издание Новый Севастополь.
«За 2019 год в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 18,1 млрд рублей, что на 16% превышает уровень поступлений 2018 года. В бюджет субъекта поступило 12,8 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд выше прошлогодних результатов. В государственные внебюджетные фонды поступило 11,7 млрд рублей страховых взносов», – указано в сообщении.
Прирост поступлений за год составил около 2,4 млрд рублей. Как отмечает пресс-служба, экономические факторы и активизация финансово-хозяйственной деятельности предприятий обеспечили 46% этой суммы.
В 2018 году сбор налоговых поступлений в регионе составил 15,6 млрд рублей.
Ще на цю тему:
Оккупанты отчитались о доходах и расходах за январь
Бюджет Крыма исполнен в 2019 году с дефицитом в 275,3 млн рублей
Севастополю обещают выделить 6 млрд рублей на благоустройство и 7 млрд рублей на здравоохранение
В Крыму заявили о новом рекорде по количеству туристов
В бюджет Севастополя за год поступило почти 13 млрд рублей налогов
Севастопольская таможня за 11 месяцев текущего года собрала в бюджет более 230 млн рублей
Бюджет Крыма за 11 месяцев исполнен с профицитом более 1,3 млрд руб