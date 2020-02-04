ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы

17:01 13.02.2020   Армения

На полигоне Алагяз российской военной базы в Армении завершились боевые стрельбы с гранатометчиками, которые учились уничтожать живую силу и легкую бронированную технику противника в горах.

На теоретических занятиях военнослужащие изучили классификацию целей, научились определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе проведения практических боевых стрельб по гранатометные расчеты вели огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 с закрытых позиций по скрытым неподвижным и движущимся целям, замаскированных в горном рельефе местности.

При ведении стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ военнослужащие поразили около 1 тыс. мишеней, имитирующих бронемашины условного противника.

Разведку целей и их контроль поражения проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В практических стрельбах принимали участие около 300 военнослужащих ЮВО.

Офицеры отдела по военно-политической работе российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в преддверии    31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана провели со школьниками и воспитанниками Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» школы Минобороны России Урок мужества «Афганистан – наша память и боль».

Ветераны Афганистана рассказали ребятам о том, какой они прошли нелегкий военный путь, исполняя интернациональный долг в Афганистане. На Уроке школьникам поведали много интересного об истории отношений между Россией и Афганистаном, основных этапах пребывания ограниченного контингента советских войск, боевых операциях в период с 1979 по 1989 годы.  

Завершился Урок мужества минутой молчания, которой участники мероприятия почтили память тех, кто не вернулся домой, отдав свою жизнь ради того, чтобы жили другие, во имя мира и спокойствия на нашей земле.



Ще на цю тему:

21:00 12.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
17:40 12.02.2020
На Каспийской флотилии стартовали ротные тактические учения
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
21:00 10.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10 февраля
17:20 10.02.2020
ЮВО: Военнослужащие российской базы в горах Абхазии проводят учения
14:00 10.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 февраля
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
11:00 10.02.2020
ЮВО: Российские военные выполнили боевые стрельбы в Южной Осетии
08:40 10.02.2020
Радиолокационные комплексы Каспийской флотилии взяли под контроль район морского полигона
21:00 06.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 4, 5, 6 февраля
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 13.02.2020
В России закрывают проект по созданию дизельного двигателя для бронетехники
12:30 13.02.2020
Новороссийский порт возглавил список лучших морских портов России по итогам января
21:00 12.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
19:00 12.02.2020
Российские корветы начали оснащать отечественной изоляцией
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
Всі новини країни
Украина Украина
17:30 13.02.2020
Севастополь собрал за год более 18 млрд рублей налогов
17:15 13.02.2020
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: портовые врачи готовят встречу / Фото
16:45 13.02.2020
В Ливадийском дворце оккупанты проводят саммит, посвященный Ялтинской конференции 1945 года
16:30 13.02.2020
Чубаров запросив народних депутатів на Марш гідності в окупований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд