ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
|17:01 13.02.2020
|Армения
На полигоне Алагяз российской военной базы в Армении завершились боевые стрельбы с гранатометчиками, которые учились уничтожать живую силу и легкую бронированную технику противника в горах.
На теоретических занятиях военнослужащие изучили классификацию целей, научились определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе проведения практических боевых стрельб по гранатометные расчеты вели огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 с закрытых позиций по скрытым неподвижным и движущимся целям, замаскированных в горном рельефе местности.
При ведении стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ военнослужащие поразили около 1 тыс. мишеней, имитирующих бронемашины условного противника.
Разведку целей и их контроль поражения проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов.
В практических стрельбах принимали участие около 300 военнослужащих ЮВО.
Офицеры отдела по военно-политической работе российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в преддверии 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана провели со школьниками и воспитанниками Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» школы Минобороны России Урок мужества «Афганистан – наша память и боль».
Ветераны Афганистана рассказали ребятам о том, какой они прошли нелегкий военный путь, исполняя интернациональный долг в Афганистане. На Уроке школьникам поведали много интересного об истории отношений между Россией и Афганистаном, основных этапах пребывания ограниченного контингента советских войск, боевых операциях в период с 1979 по 1989 годы.
Завершился Урок мужества минутой молчания, которой участники мероприятия почтили память тех, кто не вернулся домой, отдав свою жизнь ради того, чтобы жили другие, во имя мира и спокойствия на нашей земле.
Ще на цю тему:
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
На Каспийской флотилии стартовали ротные тактические учения
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10 февраля
ЮВО: Военнослужащие российской базы в горах Абхазии проводят учения
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 февраля
ЮВО: Российские военные выполнили боевые стрельбы в Южной Осетии
Радиолокационные комплексы Каспийской флотилии взяли под контроль район морского полигона
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 4, 5, 6 февраля