На полигоне Алагяз российской военной базы в Армении завершились боевые стрельбы с гранатометчиками, которые учились уничтожать живую силу и легкую бронированную технику противника в горах.

На теоретических занятиях военнослужащие изучили классификацию целей, научились определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе проведения практических боевых стрельб по гранатометные расчеты вели огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 с закрытых позиций по скрытым неподвижным и движущимся целям, замаскированных в горном рельефе местности.

При ведении стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ военнослужащие поразили около 1 тыс. мишеней, имитирующих бронемашины условного противника.

Разведку целей и их контроль поражения проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В практических стрельбах принимали участие около 300 военнослужащих ЮВО.

Офицеры отдела по военно-политической работе российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в преддверии 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана провели со школьниками и воспитанниками Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» школы Минобороны России Урок мужества «Афганистан – наша память и боль».

Ветераны Афганистана рассказали ребятам о том, какой они прошли нелегкий военный путь, исполняя интернациональный долг в Афганистане. На Уроке школьникам поведали много интересного об истории отношений между Россией и Афганистаном, основных этапах пребывания ограниченного контингента советских войск, боевых операциях в период с 1979 по 1989 годы.

Завершился Урок мужества минутой молчания, которой участники мероприятия почтили память тех, кто не вернулся домой, отдав свою жизнь ради того, чтобы жили другие, во имя мира и спокойствия на нашей земле.