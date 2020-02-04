В Ливадийском дворце оккупанты проводят саммит, посвященный Ялтинской конференции 1945 года
|16:45 13.02.2020
|Ялта
Значение Ялтинской конференции 1945 года для современных международных отношений оккупанты обсудят 13 фквраля в Ливадийском дворце в рамках организованного Советом Федерации саммита.
Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента России, пишет Крыминформ.
«13-14 февраля 2020 года под эгидой Совета Федерации пройдёт международная конференция, посвящённая 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года «Ялта-1945: уроки истории». Мероприятие состоится в Ливадийском дворце — месте проведения исторической встречи глав СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года», – говорится в сообщении.
Сегодня запланировано две сессии конференции: «Ялта-45 как вершина союзничества», модератором которой выступит председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, а также «Значение Ялты-1945 для современного мира» под руководством первого заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Григория Карасина. В мероприятиях запланировано участие ученых, представителей федеральных и крымских органов власти.
Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце.
Ще на цю тему:
На першій офіційній зустрічі міністрів оборони України і Туреччини говорили про Крим
Оккупированный Крым переходит на ручное управление: строителей гособъектов будет назначать Аксенов
У Польщі бажають, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
Владелец парка «Тайган» вышел на свободу
В порту Севастополя горел сухогруз
У Криму померла колишня зв'язкова УПА
Ольга Скрипник рассказала о негативных последствия применения положений Закона о СЭЗ «Крым» для физлиц
Чешская республика не признает российскую аннексию Крыма