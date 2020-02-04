В Ливадийском дворце оккупанты проводят саммит, посвященный Ялтинской конференции 1945 года

16:45 13.02.2020   Ялта

Значение Ялтинской конференции 1945 года для современных международных отношений оккупанты обсудят 13 фквраля в Ливадийском дворце в рамках организованного Советом Федерации саммита. 

Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента России, пишет Крыминформ.

«13-14 февраля 2020 года под эгидой Совета Федерации пройдёт международная конференция, посвящённая 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года «Ялта-1945: уроки истории». Мероприятие состоится в Ливадийском дворце — месте проведения исторической встречи глав СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года», – говорится в сообщении.

Сегодня запланировано две сессии конференции: «Ялта-45 как вершина союзничества», модератором которой выступит председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, а также «Значение Ялты-1945 для современного мира» под руководством первого заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Григория Карасина. В мероприятиях запланировано участие ученых, представителей федеральных и крымских органов власти.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце.



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