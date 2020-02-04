З території анексованого Криму витісняють громадян України, а на їх місце незаконно заселяють росіян, тому необхідно передбачити зміни у законодавстві для покарання тих, хто незаконно потрапляє в ТОТ АР Крим на проживання.

Про це на КПВВ "Чонгар", де відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо працювати над законопроєктами і у нас були певні напрацювання. Я візьму лише одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим – ред.). Це витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму (попри те, з якої вони країни, якої вони національності) попри законодавство України", - зазначив Чубаров.