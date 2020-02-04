Чубаров пропонує запровадити покарання для тих, хто незаконно переселяється в окупований Крим
|15:15 13.02.2020
|Крым
З території анексованого Криму витісняють громадян України, а на їх місце незаконно заселяють росіян, тому необхідно передбачити зміни у законодавстві для покарання тих, хто незаконно потрапляє в ТОТ АР Крим на проживання.
Про це на КПВВ "Чонгар", де відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.
"Ми маємо працювати над законопроєктами і у нас були певні напрацювання. Я візьму лише одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим – ред.). Це витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму (попри те, з якої вони країни, якої вони національності) попри законодавство України", - зазначив Чубаров.
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