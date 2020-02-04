Amnesty почала кампанію за звільнення шести кримських політв'язнів

16:01 13.02.2020   Крым

Міжнародна неурядова організація Amnesty International розпочала кампанію солідарності, в рамках якої закликає Росію звільнити Еміра-Усеїна Куку і ще п'ятьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Як пише Укрінформ, термін їх утримання під вартою сягнув 4 років, повідомляє в Facebook "Кримська солідарність".

"11 лютого 2020 року — четверта річниця взяття під варту кримського татарина, мусульманина Еміра-Усеїна Куку. У зв'язку з цим міжнародна правозахисна організація Amnesty International розпочинає кампанію, в рамках якої закликає Росію звільнити політв'язня Еміра-Усеїна Куку і ще п'ятьох кримських татар-мусульман, що проходять з ним у даній кримінальній справі", - йдеться в повідомленні.

Amnesty International зазначає терміни ув'язнення всіх політв'язнів, які проходять разом із Еміром-Усеїном Куку, - нагадує Amnesty International, в одній кримінальній справі: "Муслім Алієв - 19 років в колонії суворого режиму, Інвер Бекіров - 18 років в колонії суворого режиму, Вадим Сірук та Емір-Усеїн Куку - по 12 років в колонії суворого режиму, Рефат Алімов - 8 років в колонії суворого режиму, Арсен Джеппаров - 7 років в колонії суворого режиму ".

Міжнародна організація акцентує на важливості привертання уваги всього світу до ситуації, яка склалася в окупованому Росією Криму, а також до судових процесів, на які світові ЗМІ все менше звертають увагу.

"Увага до ситуації в Криму і судових процесів над кримськими татарами вщухає. Світові та українські ЗМІ все менше пишуть про Крим. Тому дуже важливо зараз звернути увагу всього світу на порушення прав людини на півострові", - цитує правозахисну організацію "Кримська солідарність".

Як повідомлялося, російські силовики затримали Еміра-Усеїна Куку, а також Вадима Сірука, Рефата Алімова, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Арсена Джеппарова в лютому-квітні 2016 року в Ялті, звинувативши в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".



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