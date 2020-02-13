Турецкая авиакомпания Atlasglobal запустила процедуру банкротства и прекратила выполнение рейсов 12 февраля.

Как пишет ЦТС, об этом со ссылкой на турецкие СМИ сообщает avianews.com.

Пресса отмечает, что созданный в 2001 году авиаперевозчик станет первым банкротом в истории гражданской авиации Турции.

Авиакомпания испытывала финансовые трудности в последние годы и 26 ноября 2019 года приостановила полеты. 21 декабря 2019 года рейсы были возобновлены - но по сокращенной маршрутной сети. Полеты выполнялись из Стамбула в Анталию, Лондон, Багдад, Тель-Авив, Тегеран и Амстердам.

Проблемы Atlasglobal отразились и на дочерней авиакомпании - Atlasjet Ukraine, которая 26 ноября 2019 года прекратила полеты по своему единственному маршруту Одесса-Стамбул и так и не вернулась к работе.

Перевозчик планировал вернуться на эту линию и запустить рейсы Киев-Стамбул, которые рассчитывала открыть в марте 2020 года, и даже успел получить необходимые права в декабре 2019 года.

О прекращении полетов и запуске процедуры ликвидации в связи с решением акционеров на этой неделе уже объявила Air Italy - вторая по величине авиакомпания Италии.