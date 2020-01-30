Глобальный портовый оператор DP World приобретает 51% акций контейнерного терминала ТИС.

Об этом сообщила пресс-служба группы ТИС, пишет издание Порты Украины.

«Сегодня DP World заходит в Украину. Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine (…) С сегодняшнего дня контейнерный терминал ТИС — часть глобальной семьи DP World, которая гарантирует высочайший уровень сервиса! Какая же это невероятная гордость — смотреть, как предприятие, на котором ты вырос, крепнет, развивается и усиливается такими партнерами», — написал совладелец ТИС Андрей Ставницер в Facebook.

Как сообщила пресс-служба, сделку реализовала инвестиционная компания SD Capital. Сделка стала одной из пяти крупнейших прямых M&A от иностранного инвестора, которые совершались в украинской инфраструктурной отрасли.

«DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества предоставляемых услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка. Лидер мирового рынка входит в Украину, и мы станем точкой опоры DP World в Европе», — отметил Ставницер.

«Мы рады расширению присутствия в Украине. DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании — создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира», — сказал глава правления и генеральный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

«Страна, в которой есть DP World — важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Преимущества этой сделки почувствуют не только ее непосредственные участники, но и вся страна. Это знак качества для инвестиционного климата страны, и опора для дальнейшего роста», — добавил партнер SD Capital Филипп Грушко.

Как указала пресс-служба, среди первоочередных планов DP World — внедрение в работу ТИС-КТ новейших IT-решений и глобальной экспертизы группы, фокус на интермодальном сегменте грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, развитие на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

«ТИС-Контейнерный терминал» — самый глубоководный контейнерный терминал в Украине. Терминал активно развивает железнодорожные перевозки. 15 регулярных контейнерных поездов в неделю курсируют из ТИС в Киев, Харьков, Тернополь, Днепр и Чернигов. В планах компании — маршруты в новые города в Украине и за рубеж. В 2019 году терминал первым в Украине начал принимать трансшипмент, который соединяет Грузию и Украину, а также замыкает на себя грузы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана,Туркменистана и Ирана.

Инвестиционная компания SD Capital (создана в 2016 году) осуществила уже три больших инвестиционных проекта, в которых участвуют крупнейшие международные компании: строительство современного зернового терминала с американской корпорацией Cargill, приобретение P&O Maritime буксирного оператора в Украине, и вхождение DP World.

DP World (штаб-квартира — Дубай) — один из крупнейших глобальных портовых операторов. Оперирует 150 бизнесами в 50 странах. Управляет 78 морскими терминалами по всему миру. Штат — 45 тыс. человек. В 2019 году совокупный контейрнерооборот терминалов компании составил 71,2 млн TEU.

В январе 2018 года в Украине начала работать дочерняя компания DP World — P&O Maritime. Компания предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом буксиров и швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. P&O Maritime Ukraine предоставляет буксирные услуги в «Пивденном», Черноморском и Одесском морских портах.