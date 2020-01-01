За даними Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на сьогодні на території Росії і окупованого Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів.

Крім того, на півострові Росія продовжує незаконний призов до своїх Збройних Сил та кримінально переслідує тих, хто не бажає служити в російській армії. Про це омбудсмен України повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише Центр журналістських розслідувань.

«Найголовніше – питання політв’язнів. Наразі вже 116 наших громадян незаконно утримуються на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Ми про кожного знаємо. Ми постійно спілкуємось з адвокатами, рідними політв’язнів та правозахисними організаціями. Цей список також є у президента України, і він особисто піклується та розв’язує питання щодо їх повернення на Батьківщину», – написала Денісова.

Вона також нагадала, що в Криму продовжується порушення прав громадян призовного віку, адже в червні 2019 року відбувся вже дев’ятий призов до лав Збройних Сил РФ, під час якого було призвано щонайменше 3300 чоловіків.