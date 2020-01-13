На реконструкции набережной в Феодосии оккупанты "распилят" 1,4 млрд руб

15:01 13.02.2020   Феодосия

Оккупационные власти Феодосии планируют реконструировать городскую набережную за 1,4 млрд рублей в рамках Федеральной целевой программы. 

Об этом глава оккупационной администрации Феодосии Сергей Бовтуненко, пишет РИА Новости

"Мы подали все необходимые документы для участия в Федеральной целевой программе. Речь идет о реконструкции набережной Десантников. Объем финансирования составит около 1,4 млрд. рублей",- сказал он. 

Как пояснили корреспонденту РИА Новости Крым в местном управлении капитального строительства, проект рассчитывают реализовать к 2024 году. 

"В августе минувшего года администрация обратилась в Совмин Крыма с просьбой о включении реконструкции набережной Десантников в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя  до 2025 года. Инвестиционный проект разработан и направлен в Минстрой Крыма для утверждения. Проектно-изыскательские работы планируется начать в текущем году и завершить в 2022, окончание строительства намечено на 2024", - рассказала начальник управления Лариса Лушнева. 

Как поясняют чиновники, пока визуализация проекта находится в разработке. Однако, в соответствии с предварительной документацией, работы пройдут на участке протяженностью 1050 м. В их рамках предусмотрено строительство открытого амфитеатра для проведения массовых мероприятий, благоустройство территории с созданием парковочных мест для автотранспорта и велосипедов, мощение набережной новым плиточным покрытием.  

Кроме того, власти Феодосии хотят возобновить работу бюветов, увеличить число пешеходных переходов через железнодорожные пути, установить дополнительное освещение, лавочки и фонтаны, разбить цветники и клумбы, организовать террасы, смотровые площадки и новые зоны отдыха. 

Также в предварительной документации речь идет о реконструкции берегоукрепительных сооружений протяженностью 920 метров: в том числе существующей подпорной стены, шести бун и шести спусков к пляжу.

 Дополнительно предусмотрено строительство нового причала протяженностью 120 метров. "Причал должен появиться на месте существовавшего ранее, в районе памятника участникам Керченско-Феодосийского десанта. Сам памятник также подвергнется реставрации", - уточнили в администрации города. 

Предпроект предусматривает отсыпку пляжей для их расширения, а при необходимости еще и строительство дополнительных берегоукрепительных сооружений, организацию отведения ливневых вод, строительство сетей электро- и водоснабжения, канализации, адаптацию территории для удобства маломобильных граждан. 

"Все это даст возможность увеличения потока туристов до 300 тысяч отдыхающих в летний период", - считают в оккупационной администрации города.



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