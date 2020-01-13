Оккупанты отчитались о доходах и расходах за январь
|13:15 13.02.2020
|Крым
Доходы оккупированного Россией Крым по итогам первого месяца 2020 года составили более 6,7 млрд рублей, расходы – более 5 млрд рублей.
Как сообщила министр финансов оккупированного Крыма Ирина Кивико, доходы и расходы превысили прошлогодние показатели на 0,5 млрд рублей и 0,3 млрд рублей соответственно, пишет Крыминформ.
«Доходы республики преодолели отметку в 6,7 миллиарда, или 3,6% к общему объему утвержденных доходов на текущий год, в том числе собственные доходы составили почти 2,7 миллиарда рублей. Расходы обозначились в сумме более 5 миллиардов, или 2,7% от утвержденных расходов на год. Таким образом, республиканский бюджет исполнен с профицитом в 1,7 миллиарда рублей», – цитирует Кивико пресс-служба минфина.
Кивико добавила, что по состоянию на 1 февраля остаток средств резервного фонда Совета министров оккупированного Крыма составил 299,3 млн рублей из 300 млн рублей, предусмотренных на этот год. В основном средства были направлены министерству имущественных и земельных отношений Крыма, которое получило 0,7 млн рублей.
По итогам января 2019 года кассовое исполнение республиканского бюджета сложилось с профицитом в 1,5 млрд руб. При этом доходы республики составили 6,2 млрд руб, расходы – 4,7 млрд руб.
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