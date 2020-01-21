Оккупанты обещают построить железную дорогу между заводом Титан и Армянском

Бывший «министр промышленности» Крыма Андрей Васюта на пресс-конференции заявил о готовности проекта по строительству железной дороги между заводом «Крымский Титан» и городом Армянск.

По его словам, работа по оформлению необходимой информации велась с 2014 года, а строительство начнется в ткущем году, «максимум — в 2021 году строительство будет запущено», пишет flot2017.

«Проект готов. Задержка его была в основном в том, что в 2014-2017 годах мы занимались оформлением права собственности на землю, на объекты недвижимости, и все это проходило в рамках российского федерального законодательства. Мы в этот период весь Крым переоформили, от водительских удостоверений до прав собственности. И, конечно, все это тормозило любые крупные строительные проекты», — сказал Васюта.

Оккупационные власти Крыма подчеркивают, что железная дорога позволит доставлять все необходимые компоненты для производства, и уровень работы завода будет таким же, как 2014 году.