Оккупанты обещают построить железную дорогу между Армянском и заводом Титан

14:45 13.02.2020   Крым

Оккупанты обещают построить железную дорогу между заводом Титан и Армянском
Бывший «министр промышленности» Крыма Андрей Васюта на пресс-конференции заявил о готовности проекта по строительству железной дороги между заводом «Крымский Титан» и городом Армянск.

По его словам, работа по оформлению необходимой информации велась с 2014 года, а строительство начнется в ткущем году, «максимум — в 2021 году строительство будет запущено», пишет flot2017.

«Проект готов. Задержка его была в основном в том, что в 2014-2017 годах мы занимались оформлением права собственности на землю, на объекты недвижимости, и все это проходило в рамках российского федерального законодательства. Мы в этот период весь Крым переоформили, от водительских удостоверений до прав собственности. И, конечно, все это тормозило любые крупные строительные проекты», — сказал Васюта.

Оккупационные власти Крыма подчеркивают, что железная дорога позволит доставлять все необходимые компоненты для производства, и уровень работы завода будет таким же, как 2014 году.



Ще на цю тему:

14:20 12.02.2020
На шее общественного транспорта Севастополя затянули газовую удавку
13:20 12.02.2020
Крымская железная дорога подвела итоги работы за январь 2020 года
11:00 12.02.2020
Летевший в Симферополь самолет вернулся в порт вылета из-за срабатывания датчиков
08:40 12.02.2020
Летом в Симферополь откроют прямые авиарейсы еще из восьми городов РФ
11:40 10.02.2020
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Симферополя в Красноярск
10:40 27.01.2020
Россия возобновляет авиасообщение между Крымом и Иркутском
08:40 23.01.2020
В Крыму на отремонтированных дорогах решили ввести ограничения для грузовиков
18:30 21.01.2020
В Крыму более двух тысяч водителей автобусов наказали в 2019 году
08:00 17.01.2020
Не оправдал ожиданий: Поезд из Севастополя в Санкт-Петербург будет ходить через день
14:45 13.01.2020
Пассажиропоток аэропорта Симферополя не изменился после запуска двух поездов в Крым
15:20 09.01.2020
В Севастополе хотят приобрести новый паром для внутригородских перевозок
11:38 02.01.2020
Ажиотаж на поезда в оккупированный Крым сошел на нет
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 13.02.2020
В России закрывают проект по созданию дизельного двигателя для бронетехники
12:30 13.02.2020
Новороссийский порт возглавил список лучших морских портов России по итогам января
21:00 12.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
19:00 12.02.2020
Российские корветы начали оснащать отечественной изоляцией
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
Всі новини країни
Украина Украина
17:30 13.02.2020
Севастополь собрал за год более 18 млрд рублей налогов
17:15 13.02.2020
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: портовые врачи готовят встречу / Фото
16:45 13.02.2020
В Ливадийском дворце оккупанты проводят саммит, посвященный Ялтинской конференции 1945 года
16:30 13.02.2020
Чубаров запросив народних депутатів на Марш гідності в окупований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд