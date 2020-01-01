В России закрывают проект по созданию дизельного двигателя для бронетехники

14:30 13.02.2020   Россия

Опытно-конструкторскую работу по разработке ряда высокооборотных дизелей для автомобильной и гусеничной бронетехники (шифр «Чайка») закроют в 1-ом квартале 2020 года.

Согласно официальной позиции Челябинского тракторного завода – УРАЛТРАК,  как сообщает российская пресса, объем госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя «Чайка» выполнен к 2019 году, пишет группа Информационное сопротивление.

При этом гендиректор «ЧТЗ – УРАЛТРАК» Валерий Костюченко сообщил: «В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна».

Министерство промышленности и торговли России разместило лот на разработку двигателя в июне 2014 года. Нормативная стоимость контракта составляла свыше 467 млн рублей.



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