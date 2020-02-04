Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения по прикрытию аэродромов Черноморского флота от нападения малогабаритных низколетящих объектов условного противника.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ страны-агрессора, пишет пресс-служба Минобороны России.

«По замыслу учения, перед взлётом самолётов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ в районе аэродрома боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» обнаружили неопознанные летательные аппараты», – говорится в сообщении.

В роли условного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации. В ходе планового учения боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии, предотвратив нанесение повреждений взлётно-посадочной полосе и летательным аппаратам.

Личный состав комплексов успешно выполнил поставленную задачу по прикрытию стратегически важных объектов флота и уложился в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника. Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.