Расчеты комплексов «Панцирь» отработали защиту аэродромов ЧФ от атак дронов
|14:01 13.02.2020
|Крым
Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения по прикрытию аэродромов Черноморского флота от нападения малогабаритных низколетящих объектов условного противника.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ страны-агрессора, пишет пресс-служба Минобороны России.
«По замыслу учения, перед взлётом самолётов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ в районе аэродрома боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» обнаружили неопознанные летательные аппараты», – говорится в сообщении.
В роли условного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации. В ходе планового учения боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии, предотвратив нанесение повреждений взлётно-посадочной полосе и летательным аппаратам.
Личный состав комплексов успешно выполнил поставленную задачу по прикрытию стратегически важных объектов флота и уложился в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника. Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
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