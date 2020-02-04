Застройка рядом с Крымской обсерваторией парализует ее работу / Фото

13:45 13.02.2020   Крым

Работа Крымской обсерватории может быть парализована из-за строительства жилых домов, которое уже ведется в 250 метрах от работающих телескопов. 

В километре от обсерватории частные инвесторы готовятся построить коттеджный поселок. Засветка от жилых районов может сделать невозможным оптическое наблюдение за небом. Как сообщают Новости Крыма, об этом сообщает издание «Проект».

Проводить митинги против строек ученые боятся, пишет проект.

Крымская астрофизическая обсерватория в поселке Научном Бахчисарайского района – одна из трех крупных обсерваторий РАН, расположенных в Европе. Крупное строительство без согласования с президиумом Академии наук в поселке запрещено. Еще в 1945 году предполагалось, что вокруг обсерватории будет установлена трехкилометровая светозащитная зона. Аналогичное решение принималось в 1997 году. Но границы этой территории так и не были определены.

Как пишет издание, еще в 2008 году в Научном, в центре светозащитной зоны, началось строительство курортного комплекса. После трехлетних протестов ученых за обсерваторию вступилась Украинская астрономическая ассоциация. В результате было согласовано строительство двух домов средней этажности. Один из них было достроен уже после после событий «крымской весны». По информации издания, строительство ведет компания главы парламента Крыма Владимира Константинова.

Как утверждают журналисты издания, в километре от обсерватории готовится застройка территории площадью 24 гектара. Собственников участков представляет глава бахчисарайского отделения объединения участников локальных конфликтов «Боевое братство» Павел Врублевский, возглавлявший ранее районный отдел республиканского военного комиссариата. Сообщается, что там могут построить дачный поселок. А еще на одном участке, собственника которого он представляет, планируется строительство коттеджного поселка. Чиновники стройку не утвердили, но Врублевский обещает обжаловать решение.

Крымская астрофизическая обсерватория была кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Проект



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