Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» настаивает на снижении цены на российский газ примерно на 30% и ожидает подписания нового контракта с «Газпромом» до конца февраля с учетом новой цены.

Как сообщает Guildhall, об этом пишет Euractiv.bg.

Отмечается, что средством давления на РФ используется восстановление антимонопольного расследования против «Газпрома» в Еврокомиссии, которое ранее было приостановлено после достижения соглашения сторонами.

Кроме того, страна до конца 2020 года намерена диверсифицировать половину поставок газа за счет импорта энергоресурса из Азербайджана и США.

Как сообщалось ранее, Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома» и дело AT.39816 «Поставки газа в Центральной и Восточной Европе», скорее всего, опять станет частью повестки дня новой Европейской Комиссии.