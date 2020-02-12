Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием

13:30 13.02.2020   Болгария

Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» настаивает на снижении цены на российский газ примерно на 30% и ожидает подписания нового контракта с «Газпромом» до конца февраля с учетом новой цены. 

Как сообщает Guildhall, об этом пишет Euractiv.bg. 

Отмечается, что средством давления на РФ используется восстановление антимонопольного расследования против «Газпрома» в Еврокомиссии, которое ранее было приостановлено после достижения соглашения сторонами. 

Кроме того, страна до конца 2020 года намерена диверсифицировать половину поставок газа за счет импорта энергоресурса из Азербайджана и США.  

Как сообщалось ранее, Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома» и дело AT.39816 «Поставки газа в Центральной и Восточной Европе», скорее всего, опять станет частью повестки дня новой Европейской Комиссии. 



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