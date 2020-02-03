Україна розширить співпрацю з країнами НАТО у форматі "QUINT" - Загороднюк

12:15 13.02.2020   Украина

У Штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася зустріч у форматі “QUINT”, де українська сторона зустрілась з найактивнішими партнерами від НАТО — США, Великою Британією, Канадою, Польщею та Литвою. 

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.

“Відбулася дуже важлива для України зустріч у форматі „QUINT“, куди входять наші найактивніші партнери від НАТО — США, Велика Британія, Канада, Польща і Литва. Ми запропонували колегам конкретні ініціативи, які зроблять наші спільні дії більш практичними та скоординованими”, — написав міністр.

Загороднюк зазначив, що прозвучало багато цікавих новацій.

“Зокрема, партнери підтримали ідею розширити співпрацю у форматі „QUINT“, долучивши до нього начальників генеральних штабів та заступників зі стратегічного планування. Домовилися про конкретні дії в межах ініціативи Великобританії створити спеціальну тренінгову місію для ВМС ЗСУ”, — зазначив він.

“Також під час зустрічі Українська сторона підтвердила готовність стати учасником Партнерства розширених можливостей НАТО”, — резюмував очільник Міноборони України та подякував сторонам за одностайну підтримку ініціатив.



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