Севастопольський плавець-марафонець, колишній дисидент і політв’язень Олег Софяник звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому залишити територію анексованого Криму.

Про це він розповів у коментарі Крим.Реалії, пише Укрінформ.

"Я відправив заяву президенту Володимиру Зеленському електронною поштою. Я хочу виїхати (з Криму на материкову частину України – ред.), але не знаю, що може статися на адміністративному кордоні. Там можуть наркотики підкинути і зброю. Мене постійно перевіряють на адмінкордоні: по кілька годин тримають мене, я у них у списках неблагонадійних, у базі даних ФСБ. Я хотів би, щоб Україна захистила мене як свого громадянина, щоб я міг виїхати нарешті з цієї зони", – пояснив Софяник.

14 листопада минулого року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною.

Нагадаємо: Софяник здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 кілометрів він подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Олег Софяник – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Він здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший із них – через Південно-Китайське море довжиною 350 кілометрів.

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