У п'ятницю, 14 лютого, в Україну приїдуть три сенатори США.

Сенатори планують зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб підкреслити важливість України як стратегічного союзника США після того, як Зеленський опинився в центрі запеклого процесу імпічменту президента Дональда Трампа, пише ZN,UA з посиланням на Reuters.

"Відносини США і України зараз важливі як ніколи", - заявили сенатори-республіканці Рон Джонсон, Джон Баррассо і сенатор-демократ Кріс Мерфі у своїй заяві в 12 лютого, оголошуючи про свою поїздку, повідомляє Reuters.

"Майбутнє України важливо для Сполучених Штатів, і ми повинні переконатися, що Україна знає, що ми розглядаємо її як стратегічного союзника", - сказали вони.

Джонсон і Мерфі останній раз зустрічалися із Зеленським у Києві 5 вересня, коли уряд займався рішенням Трампа заморозити майже 400 мільйонів доларів військової допомоги. Джонсон є головою, а Баррассо і Мерфі є членами підкомітету Сенату з питань співробітництва у сфері європейської безпеки і регіональної безпеки.