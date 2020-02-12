Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
|12:45 13.02.2020
|Греция
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, и о возвращении оккупационного займа.
Об этом заявил министр иностранных дел Никос Дендиас 12 февраля после завершения заседания Национального совета по внешней политике. Его заявление распространила пресс-служба МИД, пишет РИА Новости.
"Я проинформировал членов Совета по внешней политике о греческом ответе немецкому правительству относительно требования репараций и компенсаций и выплаты оккупационного займа", - сказал Дендиас.
"Греческий ответ немецкой стороне заключается в том, что для Греции этот вопрос не считается решенным. Наши претензии остаются действующими и предъявляемыми, это мы передаем во всех тонах", - сказал министр.
Дендиас сообщил, что проинформировал совет о ситуации в Восточном Средиземноморье, "провокационных действиях Турции", необоснованных и юридически несостоятельных обвинениях.
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