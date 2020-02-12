Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций

12:45 13.02.2020   Греция

Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, и о возвращении оккупационного займа.

Об этом заявил министр иностранных дел Никос Дендиас 12 февраля после завершения заседания Национального совета по внешней политике. Его заявление распространила пресс-служба МИД, пишет РИА Новости.

"Я проинформировал членов Совета по внешней политике о греческом ответе немецкому правительству относительно требования репараций и компенсаций и выплаты оккупационного займа", - сказал Дендиас.

"Греческий ответ немецкой стороне заключается в том, что для Греции этот вопрос не считается решенным. Наши претензии остаются действующими и предъявляемыми, это мы передаем во всех тонах", - сказал министр.

Дендиас сообщил, что проинформировал совет о ситуации в Восточном Средиземноморье, "провокационных действиях Турции", необоснованных и юридически несостоятельных обвинениях.



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