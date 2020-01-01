Росморречфлот определил пятерку лидеров января 2020 года по грузообороту среди морских портов России.

Как отмечается в сообщении агентства от 12 февраля в топ-5 за янвошли порты Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Приморск и Мурманск, пишет sudostroenie.info.

Состав портов-лидеров остался неизменным по сравнению с минувшим годом, изменилась конфигурация на 4-5 местах. По итогам января на первом месте черноморский порт Новороссийск, переваливший за январь 12,894 млн тонн (-2,5% к январю 2019 года).

Второе место занял балтийский порт Усть-Луга, объем перевалки через который составил 9,074 млн тонн (+3,5%). На третьем месте расположился приморский порт Восточный, переваливший 6,142 млн тонн (+5,7%).

С пятого на четвертое место переместился балтийский порт Приморск – 6,014 млн тонн (+23,2%). На пятом месте оказался порт Мурманск, бывший в прошлом году четвёртым, – 5,147 млн тонн (-4,4%).