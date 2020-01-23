Севастопольцы за год набрали банковских кредитов почти на 13 млрд рублей

11:45 13.02.2020   Севастополь

В оккупированном  Севастополе банки в 2019 году выдали физическим лицам кредиты на сумму почти 13 млрд рублей. 

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского отделения Южного главного управления Банка России, пишет Новый Севастополь

«Всего севастопольцам в прошлом году выдано кредитов на сумму около 13 млрд рублей, включая овердрафты, ипотеку и иные виды кредитования», – указано в сообщении.

В общем объеме кредитования физических лиц в Севастополе по итогам 2019 года доля ипотеки занимает около 23%.

Пресс-служба банка также сообщала, что сумма ипотечных кредитов за год составила 3 млрд рублей. В среднем жители города заключают такие договоры сроком на 18 лет. Средняя сумма займа, которую берут севастопольцы, составляет около 2,3 млн рублей.

По данным Центрального банка, самым востребованным видом кредитования в России является потребительский займ – более 26% по состоянию на 1 сентября 2019 года.

В декабре 2018 года заместитель управляющего севастопольским отделением Центрального банка РФ Александр Гроздев констатировал, что ставки по кредитам в Севастополе выше, чем в целом по стране. В связи с этим местные жители часто обращаются за займами в микрофинансовые организации или в банковские учреждения материковой части России.



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