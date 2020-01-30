Денісова на "Чонгарі" зустрілася з адвокатами та дружинами ув'язнених кримських татар

10:15 13.02.2020   Крым

Під час моніторингового візиту на КПВВ "Чонгар" Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з адвокатами та дружинами незаконно ув'язнених російською окупаційною владою кримських татар.

Про це вона написала у Facebook, передає Укрінформ.

"Провела моніторинг КПВВ "Чонгар", де перевірила дотримання прав громадян під час перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом та материковою частиною України. Особисто промоніторила, як здійснюється пропускний режим на цьому КПВВ. Зокрема, як організована робота на самому КПВВ, що стосується перевірки документів громадян, їх особистих речей та транспортних засобів", - написала Денісова.

Вона зазначила, що КПВВ оснащений за всіма сучасними стандартами, повністю забезпечено безперешкодний доступ громадян до будівель КПВВ.

Також Денісова додала, що під час перевірки зустрілась із адвокатами та дружинами незаконно ув'язнених російською окупаційною владою кримських татар.

"Вони детально розповіли про стан здоров'я наших співгромадян, а також попросили мене сприяти якнайшвидшому звільненню їх рідних", - додала Денісова.

Вона зазначила, що продовжує щоденну боротьбу за долю всіх українських політв'язнів та робитиме все від неї залежне, щоб якнайшвидше повернути їх на Батьківщину.

Денісова додала, що детальні висновки щодо моніторингового візиту оприлюднить під час виїзного засідання профільного Комітету.



Ще на цю тему:

10:40 12.02.2020
Контрольовані Росією "суди" не мають права заарештовувати кримських татар
14:01 11.02.2020
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уже 4 года незаконно удерживаются под стражей
10:30 11.02.2020
Джамала отримала нагороду за пісню «1944»
20:00 10.02.2020
Ще двом кримським татарам продовжили арешт до 15 березня
19:15 10.02.2020
Двух фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» оставили под арестом
16:20 10.02.2020
У Криму стартував показ першого кримськотатарського серіалу від студії Qaradeniz production /Відео
09:20 10.02.2020
Списки на обмін: Джемілєв вважає, що спершу на волю мають вийти кримчани з таборів
19:01 07.02.2020
Денісова заявила про порушення прав фігуранта "Хізб ут-Тахрір" в РФ
17:01 07.02.2020
Адвокат кримських татар: За читання книг можна отримати більше, ніж за теракт
13:45 07.02.2020
Политзаключенный Абдуллаев в СИЗО РФ содержится с ВИЧ-инфицированным
13:15 07.02.2020
Вопрос о крымскотатарской автономии не должны решать на референдуме — Чубаров
10:15 07.02.2020
Прокурори в Росії закидають фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” конспірацію з використанням VPN — адвокат
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 12.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
19:00 12.02.2020
Российские корветы начали оснащать отечественной изоляцией
18:20 12.02.2020
Польша запросила у “Газпрома” документы для расследования в отношении “Северного потока-2”
17:40 12.02.2020
На Каспийской флотилии стартовали ротные тактические учения
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 13.02.2020
Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта
10:45 13.02.2020
"Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту Ольвия
10:15 13.02.2020
Денісова на "Чонгарі" зустрілася з адвокатами та дружинами ув'язнених кримських татар
10:01 13.02.2020
Оккупанты обещают аграриям Крыма "беспрецедентные средства" на развитие
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд