Під час моніторингового візиту на КПВВ "Чонгар" Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з адвокатами та дружинами незаконно ув'язнених російською окупаційною владою кримських татар.

Про це вона написала у Facebook, передає Укрінформ.

"Провела моніторинг КПВВ "Чонгар", де перевірила дотримання прав громадян під час перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом та материковою частиною України. Особисто промоніторила, як здійснюється пропускний режим на цьому КПВВ. Зокрема, як організована робота на самому КПВВ, що стосується перевірки документів громадян, їх особистих речей та транспортних засобів", - написала Денісова.

Вона зазначила, що КПВВ оснащений за всіма сучасними стандартами, повністю забезпечено безперешкодний доступ громадян до будівель КПВВ.

Також Денісова додала, що під час перевірки зустрілась із адвокатами та дружинами незаконно ув'язнених російською окупаційною владою кримських татар.

"Вони детально розповіли про стан здоров'я наших співгромадян, а також попросили мене сприяти якнайшвидшому звільненню їх рідних", - додала Денісова.

Вона зазначила, що продовжує щоденну боротьбу за долю всіх українських політв'язнів та робитиме все від неї залежне, щоб якнайшвидше повернути їх на Батьківщину.

Денісова додала, що детальні висновки щодо моніторингового візиту оприлюднить під час виїзного засідання профільного Комітету.