Генконсул України зустрівся в ростовському СІЗО з фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір" / Фото

11:30 13.02.2020   Крым

Генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з ялтинськими фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір" у СІЗО-3 у м.Новочеркаську. 

Йому вдалося відвідати Мусліма Алієва, Емір-Усеїна Куку і Вадима Сірука в день, коли виповнилося 4 роки, як вони втратили волю.

Про це повідомляє у Facebook "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"Тема чотирьох років перебування в ув'язненні домінувала на початку зустрічей, які в цілому пройшли в позитивній атмосфері, без обмежень у часі розмов, зайвого контролю діалогів з боку адміністрації, по черзі з кожним (інших членів цієї групи консули відвідали раніше, у СІЗО Таганрога і Шахт) ", - розповів Малишев.


За його словами, головними темами для обговорення під час зустрічі були стан здоров'я, умови перебування, комунікація із зовнішнім світом, політичні та інші новини.

Як розповів генконсул, його вразило, що всі троє "залишаються незламними, твердими у своїх переконаннях і впевненими, що правда переможе і вони стануть вільними".

Малишевський зазначив, що Емір-Усеїн Куку просив передати, що не розглядає свою справу, як окремий "правозахисний кейс" і хоче здобути свободу разом з усіма політв'язнями, причому не тільки "ялтинської групи".

"Так, я втрачаю здоров'я, так, діти ростуть без батька, і я готовий сидіти скільки доведеться, але вийти ми маємо всі разом. Інакше, коли опинюся на волі, як я зможу дивитися в очі рідним інших політв'язнів, які залишаться за гратами? ", - цитує політв'язня генконсул.

Як повідомлялося, 12 листопада 2016 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбулося судове засідання, на якому було оголошено вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Інверу Бекірову, Арсену Джеппарову, Рефату Алімову, Емір-Усеїн Куку, Вадиму Сіруку та Мусліму Алієву.

Відповідно до вироку їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму на строк: Алієву Мусліму - 19 років з обмеженням волі на 1 рік, Бекірову Інверу - 18 років з обмеженням волі на 1 рік, Сіруку Вадиму - 12 років з обмеженням волі на 1 рік, Алімову Рефату - 8 років з обмеженням волі на 1 рік, Джеппарову Арсену - 7 років з обмеженням волі на строк 1 рік, Куку Емір-Усеїну - 12 років з обмеженням волі на строк 1 рік.

У зв'язку із закінченням 4-річного терміну оголошення несправедливого вироку Amnesty International розпочала кампанію, в рамках якої закликає Росію звільнити політв'язня Емір-Усеїна Куку і ще п'ятьох мусульман, які проходять з ним у цій кримінальній справі.

фото: Facebook



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