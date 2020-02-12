Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W выполняет разведывательные задачи в акватории Черного моря в районе оккупированного Крымского полуострова.

Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar, передает flot2017.

Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером 62-4132 и позывным RITZ61 взлетел с авиабазы Суда-бэй (о. Крит).

На высоте свыше 9 тыс.км при скорости 700 км/час Boeing RC-135W проводит разведку всех средств ПВО противника, в том числе истребителей-перехватчиков и ЗРК, а также сетей радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств, расположенных на территории оккупированного Крымского полуострова

Справка: Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.

Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.

Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.

Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.

Летно-техническая характеристика:

Модификация — RC-135V/W

Размах крыла, м — 39.88

Длина самолета, м — 39.20

Высота самолета, м — 12.70

Площадь крыла, м2- 226.03

Масса, кг пустого самолета — 46403, максимальная взлетная — 124967

Внутреннее топливо, к- 86047

Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9

Тяга, кН — 4 x 80.07

Максимальная скорость, км/ч — 991

Крейсерская скорость, км/ч — 901

Практическая дальность, км — 9100

Радиус действия — 4308

Практический потолок, м — 12375

Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов.

Фото с ресурса PlaneRadar