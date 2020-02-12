Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта
|11:01 13.02.2020
|Крым
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W выполняет разведывательные задачи в акватории Черного моря в районе оккупированного Крымского полуострова.
Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar, передает flot2017.
Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером 62-4132 и позывным RITZ61 взлетел с авиабазы Суда-бэй (о. Крит).
На высоте свыше 9 тыс.км при скорости 700 км/час Boeing RC-135W проводит разведку всех средств ПВО противника, в том числе истребителей-перехватчиков и ЗРК, а также сетей радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств, расположенных на территории оккупированного Крымского полуострова
Справка: Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.
Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.
Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.
Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.
Летно-техническая характеристика:
Модификация — RC-135V/W
Размах крыла, м — 39.88
Длина самолета, м — 39.20
Высота самолета, м — 12.70
Площадь крыла, м2- 226.03
Масса, кг пустого самолета — 46403, максимальная взлетная — 124967
Внутреннее топливо, к- 86047
Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9
Тяга, кН — 4 x 80.07
Максимальная скорость, км/ч — 991
Крейсерская скорость, км/ч — 901
Практическая дальность, км — 9100
Радиус действия — 4308
Практический потолок, м — 12375
Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов.
Фото с ресурса PlaneRadar
Ще на цю тему:
Самолёты-разведчики ВВС США проводят сбор данных о работе радиоэлектронных средств ЧФ России / Фото
Боинг ВМС США провел мониторинг черноморского побережья России
Два самолета и беспилотник ВВС США провели многочасовую разведку у берегов оккупированного Крыма
Генсек НАТО розповів про дрон, здатний бачити на 200 км вглиб РФ і контролювати Крим
Американський розвідник розпочав обліт окупованого Криму
Самолет ВВС США провел разведку над черноморским побережьем